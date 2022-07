Ferroviere muore mentre insegue ladro, il cordoglio di Rfi (Di domenica 24 luglio 2022) Rete Ferroviaria italiana, insieme a tutti i ferrovieri, esprime "cordoglio e vicinanza" alla famiglia di Carlo Palma, deceduto ieri subito dopo aver sventato un furto a una viaggiatrice nella stazione di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L'azienda esprime "dolore e tristezza" per la perdita del collega che, da 42 anni, prestava servizio nel Gruppo Ferrovie dello Stato e si occupava del controllo delle stazioni per la Direzione Fabbricati viaggiatori. "Un uomo - si legge in una nota - di cui tutti i colleghi avranno nostalgia ricordandone l'esempio di solerzia e altruismo".Palma, 62 anni, era intervenuto dopo aver visto un giovane che strappava il telefono cellulare dalle mani di una ragazza. Subito dopo aver inseguito il ladro sulla banchina, ha rallentato e si è seduto su una panchina colto da malore. A nulla sono serviti i soccorsi. ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 24 luglio 2022) Rete Ferroviaria italiana, insieme a tutti i ferrovieri, esprime "e vicinanza" alla famiglia di Carlo Palma, deceduto ieri subito dopo aver sventato un furto a una viaggiatrice nella stazione di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L'azienda esprime "dolore e tristezza" per la perdita del collega che, da 42 anni, prestava servizio nel Gruppo Ferrovie dello Stato e si occupava del controllo delle stazioni per la Direzione Fabbricati viaggiatori. "Un uomo - si legge in una nota - di cui tutti i colleghi avranno nostalgia ricordandone l'esempio di solerzia e altruismo".Palma, 62 anni, era intervenuto dopo aver visto un giovane che strappava il telefono cellulare dalle mani di una ragazza. Subito dopo aver inseguito ilsulla banchina, ha rallentato e si è seduto su una panchina colto da malore. A nulla sono serviti i soccorsi. ...

Kissmaniaco2 : RT @ImolaOggi: Ferroviere insegue ladro in stazione e muore d'infarto - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Ferroviere insegue ladro in stazione e muore d'infarto - periodiciweb : A CASERTA UN FERROVIERE INSEGUE LADRO MA MUORE DI INFARTO - leggoit : Insegue un #ladro per aiutare una ragazza derubata, #ferroviere si accascia e muore d'#infarto - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Ferroviere insegue ladro in stazione e muore d'infarto -