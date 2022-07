Edoardo Tavassi si propone per il Grande Fratello Vip, parla di Soleil Sorge e smentisce una news (Di domenica 24 luglio 2022) Edoardo Tavassi, ospite di Radio Radio, ha parlato di Soleil Sorge ed ha smentito la sua partecipazione a Lol 3. Spazio poi per la sua “candidatura” volontaria al Grande Fratello Vip. Edoardo Tavassi parla di Soleil e smentisce Lol 3 Esteticamente è il mio prototipo di persona… mi spiace Mercedesz ma Soleil è Soleil, mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 24 luglio 2022), ospite di Radio Radio, hato died ha smentito la sua partecipazione a Lol 3. Spazio poi per la sua “candidatura” volontaria alVip.diLol 3 Esteticamente è il mio prototipo di persona… mi spiace Mercedesz ma, mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

