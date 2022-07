Challenger Trieste 2022, Francesco Passaro batte in Finale Zhang Zhizhen e conquista il suo primo titolo! (Di domenica 24 luglio 2022) E’ una giornata particolarmente significativa per il tennis italiano quest’oggi. Oltre alle tre Finali di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lucia Bronzetti, rispettivamente a Gstaad (Svizzera), Amburgo (Germania) e Palermo, ve ne era un’altra del circuito Challenger a Trieste, nella quale era impiegato Francesco Passaro. Ebbene, l’azzurro si è imposto in rimonta contro il cinese Zhang Zhizhen (n.239 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 in 1 ora e 55 minuti di partita. Per Passaro si tratta del primo titolo in carriera e il riscontro è valso anche il best ranking (n.143). Nel primo set, probabilmente anche per un po’ di tensione, l’italiano non inizia nel migliore dei modi, trovandosi a inseguire 0-2. Bravo il nostro ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) E’ una giornata particolarmente significativa per il tennis italiano quest’oggi. Oltre alle tre Finali di Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lucia Bronzetti, rispettivamente a Gstaad (Svizzera), Amburgo (Germania) e Palermo, ve ne era un’altra del circuito, nella quale era impiegato. Ebbene, l’azzurro si è imposto in rimonta contro il cinese(n.239 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 in 1 ora e 55 minuti di partita. Persi tratta deltitolo in carriera e il riscontro è valso anche il best ranking (n.143). Nelset, probabilmente anche per un po’ di tensione, l’italiano non inizia nel migliore dei modi, trovandosi a inseguire 0-2. Bravo il nostro ...

