Cerioni riporta il fioretto ai tempi d' oro - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

La rifondazione del nuovo ct Stefanosta cominciando a dare i suoi frutti a livello complessivo: doppietta a squadre agli Europei di Antalya, doppietta ai mondiali del Cairo, con un motivo di ...Il video cialle atmosfere delle vacanze italiane anni 60: i gelati, i balli in spiaggia, ... Per lui lo stylist Nick(lo stesso del body blasfemo di Achille Lauro ) ha scelto capi e ... Cerioni riporta il fioretto ai tempi d’oro Anche i maschi trionfano a squadre ai mondiali: il ritorno del ct ha riacceso i due Dream Team dopo la delusione di Tokyo ...Dopo il successo travolgente di ieri delle fiorettiste, che sono tornate sul tetto del mondo, oggi i fiorettisti non sono stati da meno e hanno regalato all’Italia il secondo oro iridato e l’ottava me ...