Atp Atlanta 2022 | programma e orari lunedì 25 luglio

Il programma e gli orari dell'Atp di Atlanta 2022 per lunedì 25 luglio. Archiviate le qualificazioni, sul cemento americano via ai primi incontri di main draw. Sul centrale tre incontri che vedranno impegnati tennisti statunitensi. Si parte con Giron opposto a Kwon, poi Korda contro il qualificato Daniel e infine Nakashima atteso da Thompson. A seguire un match d'esibizione femminile con Gauff e Kenin, in serata spazio al doppio Kyrgios/Kokkinakis contro i francesi Roger-Vasselin/Mahut. Di seguito il programma completo, con orari italiani. STADIUM COURT Ore 17 – Kwon vs Giron A seguire – Daniel vs Korda A seguire – Nakashima vs Thompson Non prima delle 2.30 Roger-Vasselin/Mahut vs Kokkinakis/Kyrgios GRANDSTAND Non prima delle 0.00 – Millman vs ...

