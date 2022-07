Alex Infascelli: «Io, Kurt Cobain e l'eroina» (Di domenica 24 luglio 2022) Nel suo primo libro Now Here Nowhere il regista di Mi chiamo Francesco Totti, in onda il 24 luglio su Rai1, racconta per la prima volta la sua storia, dalle dipendenze del passato all'incontro con leggende come Kurt Cobain: «Ho detto basta quando ho capito che i miei occhi guardavano solo verso terra» Leggi su vanityfair (Di domenica 24 luglio 2022) Nel suo primo libro Now Here Nowhere il regista di Mi chiamo Francesco Totti, in onda il 24 luglio su Rai1, racconta per la prima volta la sua storia, dalle dipendenze del passato all'incontro con leggende come: «Ho detto basta quando ho capito che i miei occhi guardavano solo verso terra»

