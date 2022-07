AEW ROH | Jonathan Gresham chiede a gran voce il proprio licenziamento

(Di domenica 24 luglio 2022) Solamente la scorsa notte abbiamo assistito al match valido per il ROH World Championship a Death Before Dishonor frae Claudio Castagnoli (fka Cesaro in WWE), con quest’ultimo che si è aggiudicato l’incontro e di conseguenza anche il titolo. Ma attualmente l’attenzione è tutta sull’ex campione dato che a quanto pareavrebbe chiesto adi essere licenziato, dopo soli pochi mesi dalla firma. Litigio e mancanza di rispetto Le motivazioni che hanno portatoa questa decisioni sembrano essere diversi ma le principali cause sarebbero una mancata comunicazione adeguata fra la compagnia e illottatore e il tempo che è stato attribuito al match valido per il titolo ...

