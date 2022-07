Aereo precipita in mare nei pressi della spiaggia | paura in California

Ramsey5o : RT @maradrugz2: *Precipita l'aereo di Adl* Tifosi del Napoli: - TonyTheMajor666 : RT @maradrugz2: *Precipita l'aereo di Adl* Tifosi del Napoli: - maradrugz2 : *Precipita l'aereo di Adl* Tifosi del Napoli: - dantedb : … non avendo un programma che sia uno o un’idea comune, diversa dal non far vincere la dx. L’aereo precipita e noi… - rickshady : RT @rickshady: Con tutti i problemi che hanno, gli Ucraini si prendono anche la briga di trasportare armi dalla Serbia al Bangladesh. Sarà… -

Virgilio Notizie

Il pilota: 'Avevamo solo 40 minuti di autonomia'in mare, una testimone: 'Una fortuna che non ci fossero bagnanti' La mamma di uno dei bagnini presenti al concorso ha raccontato cosa è successo:...Un elicottero è precipitato in mare al largo di Torvaianica, anzi no: era solo una esercitazione dell'Aeronautica Militare. Di cui i bagnanti non ne sapevano nulla. L'allarme è scattato alle 10.30 da ... Aereo precipita, il pilota lo rallenta aprendo il paracadute: la mossa incredibile in un video Un piccolo aereo che trainava uno striscione è precipitato in mare a pochi metri dalla riva della famosa Huntington Beach, nel sud della California. È successo mentre era in corso una gara tra giovani ...Un epilogo fortunato quello di un volo della Jubba .... Resta comunque una circostanza a dir poco miracolosa, il fatto che tutti i 36 ne siano usciti vivi. Provvidenziale anche l'intervento tempestivo ...