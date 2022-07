Zengavò stupiscono i fan con un esilarante app | le loro parole VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 23 luglio 2022), Andrea e Rosalinda divertono i fan mostrando come saranno ifigli: ecco l’condiviso sui social, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga dopo esser stati lontani a causa di impegni lavorativi sono tornati a Milano entrambi con il cucciolo Chinu. I due ex gieffini si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono mai più persi di vista. Entrambi stanno lavorando su nuovi progetti raggiungere nuove destinazioni prima di partire ufficialmente per le vacanze estive che li attendono. Andrea nel corso del pomeriggio ieri ha annunciato che hanno ufficialmente prenotato il viaggio per levacanze rivelando: “Incredibile ma vero meglio tardi che mai, ma abbiamo prenotato la nostra vacanza in Sicilia. Quindi si ...