Wta Palermo 2022, Paolini: “Ho accettato di non stare giocando al meglio e la partita è girata a mio favore” (Di sabato 23 luglio 2022) “A volte sembrava stessi giocando meglio io, a volte meglio lei. Ci sono stati un po’ di alti e bassi con l’attenzione, ho fatto fatica nei punti importanti del primo set. Poi però sono stata lì su ogni palla, questo ha ripagato. Non stavo giocando al meglio, ma l’ho accettato. Ho fatto fatica nel primo set, ma sono andata avanti. Sbagliavo tanto, ho fatto fatica col dritto, sono stata concentrata e la partita è girata a mio favore”. Lo ha detto Jasmine Paolini dopo la strepitosa vittoria in rimonta contro Nuria Parrizas-Diaz al torneo Wta di Palermo 2022: “Vengo da un infortunio al ginocchio, due tre mesi complicati. Ci voleva arrivare in semifinale in un torneo in Italia, per il ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) “A volte sembrava stessiio, a voltelei. Ci sono stati un po’ di alti e bassi con l’attenzione, ho fatto fatica nei punti importanti del primo set. Poi però sono stata lì su ogni palla, questo ha ripagato. Non stavoal, ma l’ho. Ho fatto fatica nel primo set, ma sono andata avanti. Sbagliavo tanto, ho fatto fatica col dritto, sono stata concentrata e laa mio”. Lo ha detto Jasminedopo la strepitosa vittoria in rimonta contro Nuria Parrizas-Diaz al torneo Wta di: “Vengo da un infortunio al ginocchio, due tre mesi complicati. Ci voleva arrivare in semifinale in un torneo in Italia, per il ...

