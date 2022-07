Volevano far saltare il bancomat: messi in fuga dai residenti della palazzina insospettiti dai rumori (Di sabato 23 luglio 2022) Tentano di forzare un bancomat ma vengono messi in fuga dai residenti della palazzina in cui si trova l’istituto di credito, insospettito dai rumori. E’ successo la scorsa notte a San Martino in Passiria, in Alto Adige, dove tre ladri hanno cercato di forzare un Atm della Cassa rurale di Bolzano, intorno alle 3.30. Lo riporta Stol.it. I tre avevano gia’ perforato la struttura del bancomat per inserire l’esplosivo, quando l’intervento di una coppia, marito e moglie, accortisi di quanto stava accadendo, li ha messi in fuga. I ladri sono scappati senza essere riusciti a rubare nulla. Nella notte sono iniziate le operazioni di ricerca dei resposabili da parte delle forze dell’ordine. L'articolo proviene ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 luglio 2022) Tentano di forzare unma vengonoindaiin cui si trova l’istituto di credito, insospettito dai. E’ successo la scorsa notte a San Martino in Passiria, in Alto Adige, dove tre ladri hanno cercato di forzare un AtmCassa rurale di Bolzano, intorno alle 3.30. Lo riporta Stol.it. I tre avevano gia’ perforato la struttura delper inserire l’esplosivo, quando l’intervento di una coppia, marito e moglie, accortisi di quanto stava accadendo, li hain. I ladri sono scappati senza essere riusciti a rubare nulla. Nella notte sono iniziate le operazioni di ricerca dei resposabili da parte delle forze dell’ordine. L'articolo proviene ...

pier2856 : RT @domecaruso71: Renzi: Speranza e Franceschini volevano un Conte ter a guida Draghi per far fuori la Lega. Bisogna riconoscere che il fio… - Lunababaccetto : RT @domecaruso71: Renzi: Speranza e Franceschini volevano un Conte ter a guida Draghi per far fuori la Lega. Bisogna riconoscere che il fio… - domecaruso71 : Renzi: Speranza e Franceschini volevano un Conte ter a guida Draghi per far fuori la Lega. Bisogna riconoscere che… - MicheleSolari70 : @discordoconme @Controcorrentv @AntonellaGramig @Antonio_Tajani Volevano il rimpasto. Per 4 mesi di Governo con age… - SettiRoberto : RT @Open_gol: Il racconto del leader Iv: volevano far annunciare a Conte la fiducia, così è saltato tutto -