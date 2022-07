Tutta la verità sull’addio di Mertens | De Laurentiis rivela com’è andata realmente

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha parlato anche di Driesnel corso della sua intervistain onda questa sera ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron azzurro ha praticamente salutato ufficialmente il belga che, a detta del numero uno dei partenopei, ha rifiutato l’ultima offerta per il nuovo contratto dal valore di 4,5 milioni di euro lordi per un anno. Di seguito, quanto evidenziato dalla redazione a tal proposito: “Deè società e allo stesso tempo tifoso, anche io sento la maglia azzurra come una seconda pelle. Non bisogna dimenticare che il calcio ormai è un’industria ed ecco perché a volte bisogna andare contro i desideri di un tifoso.si è proposto per un altro anno perché consapevole di avere 35 anni, se però dopo anche lui fa ...