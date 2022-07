Tragico incidente in vacanza | morto il poliziotto romano Simone Scipio | aveva 29 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 luglio 2022) Era in, dovevano essere giorni spensierati nella meravigliosa Grecia, lontano dal caldo rovente della Capitale. E, invece, per, giovanedi 29in forza presso le volanti della questura di Roma, quellasi è trasformata in tragedia perché è rimasto coinvolto in un drammatico. Che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. La dinamica dell’in cui ha perso la vitala sera del 20 luglio scorso, stando a una primissima ricostruzione, si trovava alla guida di un quad, chenoleggiato per girare in lungo e in largo Mykonos quando, per cause ancora tutte da accertare, si è schiantato ...