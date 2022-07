Sampdoria batte 2 - 0 il Brescia, segnano Sabiri e De Luca (Di sabato 23 luglio 2022) Buon successo per la Sampdoria al Rigamonti di Brescia contro i padroni di casa: finisce 2 - 0 e decidono Sabiri e De Luca. Nel primo tempo la squadra doriana è scesa in campo col consueto 4 - 1 - 4 - ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Buon successo per laal Rigamonti dicontro i padroni di casa: finisce 2 - 0 e decidonoe De. Nel primo tempo la squadra doriana è scesa in campo col consueto 4 - 1 - 4 - ...

Domenic36396232 : Il #Palermo batte tre colpi: Fatta per #Elia, #Sala e #Nedelcearu ? Si prova a chiudere anche per il gioiellino del… - infoitsport : Amichevoli 2022: la Sampdoria batte in rimonta il Castiglione, doppiette Quagliarella e Caputo - sportface2016 : #Sampdoria, 9-1 ai dilettanti del #Castiglione: subito doppiette per Caputo e Quagliarella -