Roma, Dybala out contro il Nizza: Mourinho non vuole rischiare nulla

Paulo Dybala non sarà a disposizione nel match di oggi tra Roma e Nizza. Mourinho non vuole correre rischi con lui Come riferito dal Corriere dello Sport, Paulo Dybala non sarà a disposizione per il match di questa sera contro il Nizza. L'argentino è in ritardo di condizione e Mourinho non vuole correre rischi, visto anche l'infortunio che priverà la Roma di Darboe per diverso tempo.

