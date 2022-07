Quattro rapine a commercianti nel Napoletano, arrestato (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ fortemente indiziato di aver messo a segno, tra i mesi di ottobre dello scorso anno e maggio, ben Quattro rapine i danni di esercizi commerciali di Casavatore, in provincia di Napoli. Grazie però alle denunce presentate dalla vittime che hanno anche fornito elementi utili all’identificazione, un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri della locale caserma in esecuzione di un provvedimento cautelare messo dal gip del tribunale di Napoli nord. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno visionato anche le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, giungendo quindi all’identificazione dell’uomo che è stato arrestato e condotto in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ fortemente indiziato di aver messo a segno, tra i mesi di ottobre dello scorso anno e maggio, beni danni di esercizi commerciali di Casavatore, in provincia di Napoli. Grazie però alle denunce presentate dalla vittime che hanno anche fornito elementi utili all’identificazione, un uomo di 53 anni è statodai carabinieri della locale caserma in esecuzione di un provvedimento cautelare messo dal gip del tribunale di Napoli nord. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno visionato anche le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, giungendo quindi all’identificazione dell’uomo che è statoe condotto in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SardDevil : RT @Tirna_98: Il carcere minorile, le rapine per le vie milanesi, i sette omicidi di cui quattro attribuiti direttamente alla sua mano, le… - Tirna_98 : Il carcere minorile, le rapine per le vie milanesi, i sette omicidi di cui quattro attribuiti direttamente alla sua… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Rapine ai concerti con spray urticante dall’Italia alla Svizzera, quattro in manette - vco24news : Rapine ai concerti con spray urticante dall’Italia alla Svizzera, quattro in manette -