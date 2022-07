Quando lo scrittore può rivelarsi banale e perfino dogmatico (Di sabato 23 luglio 2022) Mozione Bartleby, ovvero l’importanza di dire no, di farlo Quando è opportuno a patto di saperlo. Ma partiamo dall’inizio: succede spesso di imbattersi in ragionamenti, articoli, long form, tweet, post, commenti, brandelli di intervista, interviste a sbrindellati di fama che, con disinvolta sentenziosità e implicita autocelebrazione, bacchettano asprigni lo scrittore che si dà all’opinionismo sui giornali. E lo fanno con ragionamenti validissimi, condivisibilissimi, ragionevolissimi, il cui limite è sempre la somma di tutti questi pregi. La fotografia è sempre a fuoco e ritrae alla perfezione, con un grano di sarcasmo, la condizione di tutti coloro che, spazi gentilmente offerti dai giornali, si trasformano, da scrittori o professori universitari – per umana vanità, culto di se stessi e ingenuità aspirazionali – in opinionisti eccedenti e mai ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022) Mozione Bartleby, ovvero l’importanza di dire no, di farloè opportuno a patto di saperlo. Ma partiamo dall’inizio: succede spesso di imbattersi in ragionamenti, articoli, long form, tweet, post, commenti, brandelli di intervista, interviste a sbrindellati di fama che, con disinvolta sentenziosità e implicita autocelebrazione, bacchettano asprigni loche si dà all’opinionismo sui giornali. E lo fanno con ragionamenti validissimi, condivisibilissimi, ragionevolissimi, il cui limite è sempre la somma di tutti questi pregi. La fotografia è sempre a fuoco e ritrae alla perfezione, con un grano di sarcasmo, la condizione di tutti coloro che, spazi gentilmente offerti dai giornali, si trasformano, da scrittori o professori universitari – per umana vanità, culto di se stessi e ingenuità aspirazionali – in opinionisti eccedenti e mai ...

