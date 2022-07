Napoli, idea Raspadori ma il Sassuolo fa muro (Di sabato 23 luglio 2022) Nelle prossime ore è atteso in Italia il difensore coreano Kim Min-jae, l’acquisto che andrà a sostituire Kalidou Koulibaly. Operazione confermata anche dal presidente De Laurentiis nel ritiro di Dimaro, a suo modo: «Mi piace l’idea di avere un coreano. Corea e Napoli sono mondi che possono compensarsi. Speravo arrivasse ieri… ma i contratti sono complessi. Mica gli posso pagare le tasse in Corea?». Problemi di tasse non ci sarebbero invece per Giacomo Raspadori, attaccante 22 enne del Sassuolo, obiettivo delle ultime ore del club azzurro. Il Napoli ha pronti 30 milioni di euro per far partire l’assalto all’attaccante, visto anche il suo assenso di massima al trasferimento. Ma il Sassuolo fa muro e per ora chiude ad ulteriori cessioni, soprattutto dopo il ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Nelle prossime ore è atteso in Italia il difensore coreano Kim Min-jae, l’acquisto che andrà a sostituire Kalidou Koulibaly. Operazione confermata anche dal presidente De Laurentiis nel ritiro di Dimaro, a suo modo: «Mi piace l’di avere un coreano. Corea esono mondi che possono compensarsi. Speravo arrivasse ieri… ma i contratti sono complessi. Mica gli posso pagare le tasse in Corea?». Problemi di tasse non ci sarebbero invece per Giacomo, attaccante 22 enne del, obiettivo delle ultime ore del club azzurro. Ilha pronti 30 milioni di euro per far partire l’assalto all’attaccante, visto anche il suo assenso di massima al trasferimento. Ma ilfae per ora chiude ad ulteriori cessioni, soprattutto dopo il ...

claudioruss : De Laurentiis: “#Simeone mi piace molto, ma cosa ne pensa #Spalletti? Si complementarizza meglio Petagna con… - f_desena : RT @ildarion_1926: Io rimango della mia idea : #Mertens ha rifiutato non per soldi ma per vedute opposte rispetto a #Spalletti riguardo la… - chefoss : RT @claudioruss: De Laurentiis: “#Simeone mi piace molto, ma cosa ne pensa #Spalletti? Si complementarizza meglio Petagna con #Osimhen? Con… - antidisfattista : RT @claudioruss: De Laurentiis: “#Simeone mi piace molto, ma cosa ne pensa #Spalletti? Si complementarizza meglio Petagna con #Osimhen? Con… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Mercato Napoli, oltre a Simeone c’è l’idea Raspadori: Mercato Napoli, oltre a Sim… -