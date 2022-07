Napoli | De Laurentiis | 'Ho insistito con Koulibaly ma voleva andare via Mertens | è l'ora dei saluti! Ha rifiutato 4 | 5 milioni lordi'

(Di sabato 23 luglio 2022) Il presidente del, Aurelio De, rompe il silenzio. In un'intervista fiume a Radio Kiss Kissha parlato di tantissimi...

DAZN_IT : Ufficiale il divorzio tra il #Napoli e #Mertens. L'annuncio è arrivato dal presidente De Laurentiis. #DAZN - claudioruss : Anticipazioni dell’intervista di De Laurentiis a Kiss Kiss #Napoli, dalle 21: campagna abbonamenti con prezzi popol… - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | De Laurentiis torna a parlare ma chiude al ritorno di #Mertens - Vittoriog82 : RT @cmdotcom: #Napoli, #DeLaurentiis: 'Ho insistito con #Koulibaly ma voleva andare via. #Mertens, è l'ora dei saluti! Ha rifiutato 4,5 mil… - Parteno92828459 : @luscugnizzo Io sono tifoso del Napoli,non di De Laurentiis -

Torna a parlare il presidente del, Aurelio Dee lo fa in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss. Un discorso a 360° e soprattutto anche orientato alle mosse di mercato previste dal club: 'Ilnon ha bisogno ...Aurelio De, presidente del, a Kiss Kiss, ha parlato di calciomercato, ma anche di rapporti con la tifoseria, abbonamenti e ...Aurelio De Laurentiis torna a parlare. Il presidente del Napoli, nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro, rilascerà un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Su Tuttonapoli.net, come ..."Ho offerto a Mertens 4,5 milioni lordi l'anno e lui li ha rifiutati. Gli ho detto allora 'grazie a tuo figlio Ciro, a tua moglie e a te, per quello che ci hai regalato, con la capacità, serietà e ser ...