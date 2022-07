Mertens ancora senza squadra: il futuro resta incerto (Di sabato 23 luglio 2022) Il mese di luglio è quasi agli sgoccioli ma in Italia c’è un attaccante che non ha ancora scelto la sua nuova maglia. Dries Mertens è ancora indeciso e in attesa dell’offerta giusta da cogliere sul calciomercato. Il belga continua a svolgere la preparazione da solo e, nelle ultime ore, ha postato alcune storie Instagram dove si allena con la maglietta della Nigeria di Ola Aina. Non più quella azzurra del Napoli, la città che lo ha accolto e lo ha fatto sentire e coccolato come un figlio prediletto. In realtà il trentacinquenne sembra aspettare l’ennesimo rilancio dal club di De Laurentiis ma, in questo senso, rischia di scontrarsi con un muro. All’orizzonte però non sembrano esserci troppe alternative. Ecco la situazione. Napoli deluso Dries Mertens si allena con la maglia della Nigeria Attualmente ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Il mese di luglio è quasi agli sgoccioli ma in Italia c’è un attaccante che non hascelto la sua nuova maglia. Driesindeciso e in attesa dell’offerta giusta da cogliere sul calciomercato. Il belga continua a svolgere la preparazione da solo e, nelle ultime ore, ha postato alcune storie Instagram dove si allena con la maglietta della Nigeria di Ola Aina. Non più quella azzurra del Napoli, la città che lo ha accolto e lo ha fatto sentire e coccolato come un figlio prediletto. In realtà il trentacinquenne sembra aspettare l’ennesimo rilancio dal club di De Laurentiis ma, in questo senso, rischia di scontrarsi con un muro. All’orizzonte però non sembrano esserci troppe alternative. Ecco la situazione. Napoli deluso Driessi allena con la maglia della Nigeria Attualmente ...

Luca37215575 : @scottotweet Sinceramente la cosa che mi da più fastidio è che tutti questi giocatori che, a parer mio, hanno dato… - SalvatorePrisc9 : @ablazemoon Mertens in giocatore a cui sarò sempre grato per tutto quello che ha dato, ma dopo 9 anni ancora non ri… - ablazemoon : Ho superato gli addii di Lavezzi, Cavani, Hamsik, sto ancora metabolizzando quello di Koulibaly, ma Mertens... Mertens non si supera. - Ciro_Amodio_Nap : 148 volte urlato il tuo nome a squarciagola, tra gol che riguardandoli mi fanno venire ancora i brividi. Ti ho amat… - napolitown : L’addio di Dries Mertens fa veramente male! Dries era utile per mille motivi, un peccato salutarlo cosi.. C’era a… -