LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna ampiamente in testa, secondo Cattaneo! Partito Kung, fra poco Van Aert (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.04 Kung è vicino al primo intermedio: appena a quattro secondi da Filippo Ganna in terza posizione. 16.02 35 secondi da Filippo Ganna per Alberto Bettiol: buonissima prestazione finora. 16.00 Terzo Fred Wright: gran bella prova del britannico che arriva a 50 secondi da Ganna appena dietro a Mattia Cattaneo. 15.58 Bella prova di Nils Politt: quarto con il crono di 50:02. 15.56 Ancora 32 corridori devono prendere il via da Lacapelle-Marival. 15.53 Sta facendo un’ottima prova Nils Politt che è quarto al terzo intertempo. 15.51 Parte Stefan Kung che non ha ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADESTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.04è vicino al primo intermedio: appena a quattro secondi dain terza posizione. 16.02 35 secondi daper Alberto Bettiol: buonissima prestazione finora. 16.00 Terzo Fred Wright: gran bella prova del britannico che arriva a 50 secondi daappena dietro a Mattia Cattaneo. 15.58 Bella prova di Nils Politt: quarto con il crono di 50:02. 15.56 Ancora 32 corridori devono prendere il via da Lacapelle-Marival. 15.53 Sta facendo un’ottima prova Nils Politt che è quarto al terzo intertempo. 15.51 Parte Stefanche non ha ancora ...

