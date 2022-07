L'Artico si sta riscaldando molto più velocemente del resto del pianeta (Di sabato 23 luglio 2022) L'aumento delle temperature nella regione è più sostenuto di quanto ritenuto in passato, con conseguenze potenzialmente devastanti Leggi su wired (Di sabato 23 luglio 2022) L'aumento delle temperature nella regione è più sostenuto di quanto ritenuto in passato, con conseguenze potenzialmente devastanti

ItaliaStartUp_ : L'Artico si sta riscaldando molto più velocemente del resto del pianeta - furioilconte : Inizio a pensare che questo problema al polso sinistro abbia a che fare con gli shock termici esterno infernale-int… - mariali94316534 : RT @ispionline: La competizione per l' #artico si sta per aprire: il drammatico scioglimento dei ghiacci apre infatti anche prospettive fut… - OArtico : RT @ispionline: La competizione per l' #artico si sta per aprire: il drammatico scioglimento dei ghiacci apre infatti anche prospettive fut… - asb197 : RT @ispionline: La competizione per l' #artico si sta per aprire: il drammatico scioglimento dei ghiacci apre infatti anche prospettive fut… -