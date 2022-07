L’accordo sul grano ucraino è solo un primo passo (Di sabato 23 luglio 2022) Prima che il grano bloccato dall'inizio della guerra venga effettivamente esportato devono succedere molte altre cose, e non tutti sono convinti che la Russia lo permetterà Leggi su ilpost (Di sabato 23 luglio 2022) Prima che ilbloccato dall'inizio della guerra venga effettivamente esportato devono succedere molte altre cose, e non tutti sono convinti che la Russia lo permetterà

