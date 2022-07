La prof del corsivo sbarca su Only Fans: “I contenuti sono più audaci” (Di sabato 23 luglio 2022) Elisa Esposito sbarca su Only Fans. La prof di corsivo ha spopolato su Tik Tok e ora prova a sfondare anche su Only Fans. Per la giovane milanese è arrivata persino la proposta di Alfonso Signorini per una carriera in tv, ma sarebbe stata lei a rifiutare l’offerta del prossimo GF Vip. Chi è Elisa Esposito, la prof di corsivo Intervistata da “Novella 2000”, Elisa Esposito ha rivelato quali sono i contenuti che pubblica sui suoi profili social per abbonati. “Niente di particolare, solo qualche foto o video che non può essere divulgato su Instagram e Tik Tok, perché leggermente più audace”, ha spiegato la ragazza. “Il pubblico apprezza e si iscrive. Nessuno si è mai permesso di ... Leggi su tvzap (Di sabato 23 luglio 2022) Elisa Espositosu. Ladiha spopolato su Tik Tok e ora prova a sfondare anche su. Per la giovane milanese è arrivata persino la proposta di Alfonso Signorini per una carriera in tv, ma sarebbe stata lei a rifiutare l’offerta del prossimo GF Vip. Chi è Elisa Esposito, ladiIntervistata da “Novella 2000”, Elisa Esposito ha rivelato qualiche pubblica sui suoiili social per abbonati. “Niente di particolare, solo qualche foto o video che non può essere divulgato su Instagram e Tik Tok, perché leggermente più audace”, ha spiegato la ragazza. “Il pubblico apprezza e si iscrive. Nessuno si è mai permesso di ...

FranceskAlbs : Questa lettera di studiosi/e italiani/e (+ Prof Levine, italiano d'anima) @ilmanifesto é importantissima, xché scar… - fattoquotidiano : Il prof. Orsini è invitato al Giffoni Festival: gli epuratori Crosetto, Bentivogli & C. insorgono e i giornaloni mo… - BarbascuraX : C’era questo anziano prof durante la magistrale che mi ha raccontato del sabato fascista, con omoni goffi in divisa… - ItalianPolitics : Da un giornale come Repubblica, proprietà di FCA, non ci si può mai aspettare una condanna del classismo in purezza… - Prof_Tenebre : @SetteSergio @didimanonegra L'Asia orientale accumula vantaggio relativo, mentre noi allarghiamo le braccia. Morti… -