Grillo | “È un momento caotico | ma i nostri due mandati sono luce nella tenebra”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 luglio 2022) ROMA – “Quel Parlamento lì non se lo merita nessuno, figuriamoci Draghi, nemmeno l’ultimo degli italiani”. Con queste parole Beppeè riapparso in un video pubblicato su proprio blog. “Siamo in une potremmo essere morti tra 15 giorni”, ha aggiunto riferendosi al M5s, “ma iduein questaincredibile,l’interpretazione della politica come un antibiotico” quasi “un servizio civile”. La regola pentastellata dei due, ha proseguito, “dovrebbe diventare Legge di Stato, l’Italia lo merita come una Legge contro i cambi di casacca, si merita una Legge elettorale con sbarramento, una per la sfiducia costruttiva. Non siamo riusciti a farle, mi sento colpevole ...