Gianfranco Apicerni e Noemi Bocchi | l’ex tronista minaccia azioni legali

Leggi su biccy

(Di sabato 23 luglio 2022)in passato hanno avuto una relazione romantica durata un paio di anni. La scorsa settimana il settimanale DiPiù ha anche pubblicato una dichiarazione deldi Maria De Filippi. “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”., in passato è stata con undi Maria De Filippi: “Siamo stati insieme due anni” https://t.co/63bAuDsDix — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 20, 2022: “Virgolettati mai rilasciati, sto valutando di intervenire nelle sedi ...