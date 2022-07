F1, Carlos Sainz partirà 19°: doppia penalità, fin dove può rimontare in gara (Di sabato 23 luglio 2022) Carlos Sainz centra l’obiettivo di giornata a Le Castellet, precedendo Kevin Magnussen in qualifica e aiutando il compagno di squadra Charles Leclerc a raggiungere la pole position per il Gran Premio di Francia 2022, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Strategia eseguita alla perfezione da parte dei due piloti della Rossa, con lo spagnolo che ha superato il taglio nelle prime due fasi delle prove ufficiali per poi sacrificarsi in Q3 nel tentativo di dare la scia al teammate monegasco sul dritto del Mistral e anche in uscita dalla curva Signes. Sainz, costretto domani a rimontare dal fondo della griglia per aver montato quest’oggi la quarta power-unit dell’annata (ne sono previste tre da regolamento), partirà 19° e non 20° grazie ad un miglior piazzamento in qualifica ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022)centra l’obiettivo di giornata a Le Castellet, precedendo Kevin Magnussen in qualifica e aiutando il compagno di squadra Charles Leclerc a raggiungere la pole position per il Gran Premio di Francia 2022, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Strategia eseguita alla perfezione da parte dei due piloti della Rossa, con lo spagnolo che ha superato il taglio nelle prime due fasi delle prove ufficiali per poi sacrificarsi in Q3 nel tentativo di dare la scia al teammate monegasco sul dritto del Mistral e anche in uscita dalla curva Signes., costretto domani adal fondo della griglia per aver montato quest’oggi la quarta power-unit dell’annata (ne sono previste tre da regolamento),19° e non 20° grazie ad un miglior piazzamento in qualifica ...

Agenzia_Ansa : Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. Per Lecl… - sportface2016 : +++ Gp Francia, sostituzione completa della power unit per Carlos #Sainz, la sua #Ferrari scatterà dal fondo+++ - SalaStampRacing : La griglia di partenza non ufficiale del #FrenchGP Tra l'altro col tempo fatto registrare in Q2 #Sainz partiva in P… - jsainzlipa : Charles e Carlos sono unitissimi, tra l’altro, e continuate ad odiare Sainz. Ma, voi “ferrariste” che altro non sie… - ParliamoDiNews : GP di Francia, Carlos Sainz: `Avevo ritmo da pole position` • TAG24 #francia #carlos #sainz #avevo #ritmo… -