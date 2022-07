DIRETTA F1, GP Francia 2022 LIVE: Leclerc davanti a Verstappen in Q1, ma sono ancora schermaglie (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 TEMPONE DI SAINZ! 1’31?081! Rifila 909 millesimi a Verstappen! Quanti rimpianti, lo spagnolo sta volando, la Ferrari avrebbe potuto ambire alla prima fila senza la doppia penalizzazione. 16.31 Sainz entra in pista con gomme soft nuove. Magnussen è quinto al momento. 16.31 La classifica parziale: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:31.990 3 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.130 33 Charles Leclerc Ferrari+0.597 2 4 Lando NORRIS McLaren+0.787 2 5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.121 2 6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.143 3 7 Fernando ALONSO Alpine+1.166 3 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.339 3 9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.541 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.578 3 11 George RUSSELL Mercedes+1.662 3 12 Esteban OCON Alpine+1.715 3 13 Alexander ALBON Williams+2.033 ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.33 TEMPONE DI SAINZ! 1’31?081! Rifila 909 millesimi a! Quanti rimpianti, lo spagnolo sta volando, la Ferrari avrebbe potuto ambire alla prima fila senza la doppia penalizzazione. 16.31 Sainz entra in pista con gomme soft nuove. Magnussen è quinto al momento. 16.31 La classifica parziale: 1 MaxRed Bull Racing1:31.990 3 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.130 33 CharlesFerrari+0.597 2 4 Lando NORRIS McLaren+0.787 2 5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.121 2 6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.143 3 7 Fernando ALONSO Alpine+1.166 3 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.339 3 9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.541 3 10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.578 3 11 George RUSSELL Mercedes+1.662 3 12 Esteban OCON Alpine+1.715 3 13 Alexander ALBON Williams+2.033 ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - SkySportF1 : ?? SUPERMAX FIRMA LE FP3 IN FRANCIA Hamilton, quarto tempo I risultati ? - SkySport : RT @SkySportF1: ? Albon passa al Q2, così come Magnussen ? Fuori di 17 millesimi Gasly, eliminato in Q1 LIVE ? - SkySportF1 : ? Albon passa al Q2, così come Magnussen ? Fuori di 17 millesimi Gasly, eliminato in Q1 LIVE ?… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q1 #Quali #FrenchGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -