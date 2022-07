De Maggio: “Chi si abbona assiste agli allenamenti, ecco una novità” (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli è pronto a lanciare la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23, si comincia lunedì. Nella campagna abbonamenti della SSCN ci sarà anche una novità annunciata da Valter De Maggio: “Vi annuncio in esclusiva che il Napoli per la nuova campagna abbonamenti ha previsto che gil abbonati potranno avere un accesso gratuito per assistere ogni settimana ad un allenamento“. Il presidente Aurelio De Laurentiis parlerà di queste ed altre novità ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron azzurro romperà il silenzio alle 14.45 alla radio ufficiale, parlando di calciomercato e non solo. Potrete seguire tutta la conferenza in diretta su napolipiu, che ci aggiornerà in tempo reale. Intanto il Napoli di Spalletti è arrivato a Castel di Sangro ed è ... Leggi su napolipiu (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli è pronto a lanciare la campagnamenti per la stagione 2022/23, si comincia lunedì. Nella campagnamenti della SSCN ci sarà anche unaannunciata da Valter De: “Vi annuncio in esclusiva che il Napoli per la nuova campagnamenti ha previsto che gilti potranno avere un accesso gratuito perre ogni settimana ad un allenamento“. Il presidente Aurelio De Laurentiis parlerà di queste ed altreai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il patron azzurro romperà il silenzio alle 14.45 alla radio ufficiale, parlando di calciomercato e non solo. Potrete seguire tutta la conferenza in diretta su napolipiu, che ci aggiornerà in tempo reale. Intanto il Napoli di Spalletti è arrivato a Castel di Sangro ed è ...

AlfredoPedulla : Per chi chiede di #Bremer: non gioco su due tavoli, non dico #Inter per poi aggiungere se la #Juve… come fanno quel… - napolipiucom : De Maggio: 'Chi si abbona assiste agli allenamenti, ecco una novità' #abbonamentinapoli #CalcioNapoli #napoli… - nicolabellini75 : Si può essere tuttaposter o Eliout ma chi di voi avrei mai immaginato a fine maggio di trovarsi in una situazione così imbarazzante ?? - GennaroSerra : Non c'è vittoria non c'è conquista senza il grande De Maggio comunista! - flvrcannolo : questa sessione mi sta stremando. presto la finirò, ma è da maggio che studio ogni singolo cazzo di giorno, per cos… -