Dall’unione tra design e moda nascono lampade a forma di manichini antropomorfi (Di sabato 23 luglio 2022) In una mattinata apparentemente normale, il designer Luca Nichetto arriva nello showroom milanese di Vitale Barberis Canonico e se ne innamora perdutamente. Si innamora dello spazio espositivo eclettico, della rinomata attività di un‘azienda che produce tessuti sviluppati selezionando le migliori materie prime e la lana di pecore di razza. Ma è l‘attenzione al dettaglio, l‘artigianalità, la sartorialità a colpirlo più di tutto. Sono questi gli elementi che uniscono il suo ambito – il design – e la moda, e li riconosce nel lanificio biellese con più di trecento anni di storia. Da un‘alleanza tra i due mondi, pensa, può nascere qualcosa di unico. Proprio da qui sviluppa una tiratura limitata di nove lampade che ricordano manichini antropomorfi, proprio quelli che si trovano nei ... Leggi su linkiesta (Di sabato 23 luglio 2022) In una mattinata apparentemente normale, iler Luca Nichetto arriva nello showroom milanese di Vitale Barberis Canonico e se ne innamora perdutamente. Si innamora dello spazio espositivo eclettico, della rinomata attività di un‘azienda che produce tessuti sviluppati selezionando le migliori materie prime e la lana di pecore di razza. Ma è l‘attenzione al dettaglio, l‘artigianalità, la sartorialità a colpirlo più di tutto. Sono questi gli elementi che uniscono il suo ambito – il– e la, e li riconosce nel lanificio biellese con più di trecento anni di storia. Da un‘alleanza tra i due mondi, pensa, può nascere qualcosa di unico. Proprio da qui sviluppa una tiratura limitata di noveche ricordano, proprio quelli che si trovano nei ...

_thisisdk_ : @wacoog_2 In realtà era un riferimento parzialmente corretto al mito dell'ermafrodito di Platone. Però in quel caso… - UraniaCapucci : RT @ManuelHolmes_: Chissà quale creazione divina potrebbe nascere dall'unione tra Manu Rios e Shawn Mendes ????? - GavinDeGrawGirl : RT @ManuelHolmes_: Chissà quale creazione divina potrebbe nascere dall'unione tra Manu Rios e Shawn Mendes ????? - ManuelHolmes_ : Chissà quale creazione divina potrebbe nascere dall'unione tra Manu Rios e Shawn Mendes ????? - GroupParadiso : Nate per esaltare la guida sportiva. Alfa Romeo Giulia e Stelvio Estrema nascono dall'unione tra eleganza raffinata… -

Il contribuente tedesco e gli aiuti all'Italia L'Italia cresce più di tutti nell'Unione europea E la Banca d'...dotazione finanziaria di fondi strutturali mai ricevuta dall'Europa: ... Il fotovoltaico galleggia in Italia Tra i vantaggi, risparmio di ... Primi veti in vista delle elezioni ... dalla Banca d'Italia e dall'Agenzia nazionale per le politiche ... Durante l'incontro a Roma, tra il leader di Forza Italia, Silvio ... 'Se vogliono l'Unione bis', ha spiegato, 'facciano pure. Senza di ... Linkiesta.it L'Italia cresce più di tutti nell'europea E la Banca d'...dotazione finanziaria di fondi strutturali mai ricevuta'Europa: ... Il fotovoltaico galleggia in Italiai vantaggi, risparmio di ...... dalla Banca d'Italia e'Agenzia nazionale per le politiche ... Durante l'incontro a Roma,il leader di Forza Italia, Silvio ... 'Se vogliono l'bis', ha spiegato, 'facciano pure. Senza di ... Dall’unione tra design e moda nascono lampade a forma di manichini antropomorfi