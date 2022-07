Covid | tre decessi ma contagi ancora in calo in Sardegna

Marcolit67 : RT @1V4vendetta: Dopo tre anni di pandemia personalmente conosco una sola persona deceduta di covid, un signore di 70 anni vaccinato due vo… - LucianoLuca7 : RT @1V4vendetta: Dopo tre anni di pandemia personalmente conosco una sola persona deceduta di covid, un signore di 70 anni vaccinato due vo… - MariangelaSalv5 : @dottordark @Whitewool81 @OmegaIndi @rachi_ma_ @AStramezzi In figlia i vaccinati con tre dosi si sono ammalati di c… - AnnaFla26952473 : RT @ninostradamuss: @PaoneCecchi ???????? Differenza tra esperti italiani ed esperti spagnoli: LuisEnjuanes, il principale esperto COVID-19 aff… - UnioneSarda : Covid19: in #Sardegna altri tre morti. I nuovi positivi sono 1.555 -

IL GIORNO

Altridecessi in Sardegna dove si registrano 1555 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 1469 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 1.855 dell'ultima rilevazione. Sono stati ...... la riapertura alla musica degli stadi e delle grandi arene, dopo 2 anni e mezzo di. 'Una stagione da record, anche perché è una stagione che ne somma di fatto', ha detto all'Adnkronos il ... Covid oggi, Iss: "Rt e incidenza in calo. Aumento ricoveri: tre regioni a rischio alto" Altri tre decessi in Sardegna dove si registrano 1555 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1469 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 1.855 dell'ultima rilevazione. (ANSA) ...Tre morti e altri 1.555 nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna nelle ultime 24 ore. Sono i dati contenuti nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione che dà conto anche del numer ...