Calcio: Bayern, Nagelsmann 'Kane? Costa troppo' (Di sabato 23 luglio 2022) "Segnerebbe tanto in Bundesliga, vediamo cosa succede in futuro" ROMA - "Il problema è che Costa troppo". Julian Nagelsmann non vuole alimentare false speranze fra i tifosi del Bayern Monaco a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) "Segnerebbe tanto in Bundesliga, vediamo cosa succede in futuro" ROMA - "Il problema è che". Juliannon vuole alimentare false speranze fra i tifosi delMonaco a ...

