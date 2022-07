Stabilimento balneare non in regola sequestrato dalla Guardia di Finanza (Di venerdì 22 luglio 2022) Pescara - I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara hanno posto sotto sequestro uno Stabilimento balneare non in regola e dove è stato trovato un lavoratore in nero. I finanzieri hanno focalizzato l'attenzione nei confronti di uno Stabilimento balneare, ubicato nel comune di Montesilvano, che ad una attenta analisi propedeutica all'avvio del controllo, presentava già molteplici indicatori di rischio. Il controllo è stato inizialmente indirizzato alla verifica del rispetto della normativa demaniale ed urbanistica, dove a seguito di approfonditi accertamenti eseguiti con l'ausilio dei tecnici del Comune di Montesilvano, sono stati rilevati una serie di abusi utili a formulare un'ipotesi investigativa che ha portato a denunciare il ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 22 luglio 2022) Pescara - I militari del Reparto Operativo Aeronavale delladidi Pescara hanno posto sotto sequestro unonon ine dove è stato trovato un lavoratore in nero. I finanzieri hanno focalizzato l'attenzione nei confronti di uno, ubicato nel comune di Montesilvano, che ad una attenta analisi propedeutica all'avvio del controllo, presentava già molteplici indicatori di rischio. Il controllo è stato inizialmente indirizzato alla verifica del rispetto della normativa demaniale ed urbanistica, dove a seguito di approfonditi accertamenti eseguiti con l'ausilio dei tecnici del Comune di Montesilvano, sono stati rilevati una serie di abusi utili a formulare un'ipotesi investigativa che ha portato a denunciare il ...

AnsaAbruzzo : Gdf sequestra stabilimento balneare non in regola, denunce - beth2ely : Domenica scorsa uno stabilimento balneare della Versilia che fatica a far scontrini mi ha addirittura rifiutato il… - tvsei : Montesilvano. GdF sequestra uno stabilimento balneare - - EuroDemos32 : RT @i_poteri_forti: Da trent'anni non prendo un cazzo di taxi né ho mai pagato uno stabilimento balneare di melma. È una piccola soddisfazi… - tvsei : Montesilvano. GdF sequesta una stabilimento balneare - -