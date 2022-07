“Sono stata derubata”. Sophie Codegoni, la brutta disavventura in vacanza: il racconto choc (Di venerdì 22 luglio 2022) Scomoda disavventura per l’ex gieffina Sophie Codegoni, scippata a Palma Di Maiorca. La bellissima ex gieffina, era in vacanza (breve, giusto un weekend) con il suo Alessandro Basciano quando si è trovata a fare i conti con un furto. Ma cosa è successo? Sembra che una figura non meglio specificata, che da ora in poi chiameremo semplicemente ladro, le abbai rubato qualcosa di molto ‘reciso’. Non tanto per il valore economico dell’oggetto, ma della sua utilità. Il ladro infatti, dopo il furto, probabilmente ha incurantemente rovinato il soggiorno a Palma di Maiorca alla bella Sophie. A raccontare l’accaduto sui social è l’ex protagonista del GF Vip: “Essendo qui solo per un giorno ho portato un paio di tacchi per stasera e un paio di scarpe da ginnastica per tornare domani”. Su Instagram ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Scomodaper l’ex gieffina, scippata a Palma Di Maiorca. La bellissima ex gieffina, era in(breve, giusto un weekend) con il suo Alessandro Basciano quando si è trovata a fare i conti con un furto. Ma cosa è successo? Sembra che una figura non meglio specificata, che da ora in poi chiameremo semplicemente ladro, le abbai rubato qualcosa di molto ‘reciso’. Non tanto per il valore economico dell’oggetto, ma della sua utilità. Il ladro infatti, dopo il furto, probabilmente ha incurantemente rovinato il soggiorno a Palma di Maiorca alla bella. A raccontare l’accaduto sui social è l’ex protagonista del GF Vip: “Essendo qui solo per un giorno ho portato un paio di tacchi per stasera e un paio di scarpe da ginnastica per tornare domani”. Su Instagram ...

