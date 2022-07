Siria, sette persone uccise negli attacchi russi su Idlib (Di venerdì 22 luglio 2022) sette persone, di cui quattro bambini, sono state uccise da un attacco aereo russo nelle campagne di Idlib, nel nord della Siria. La russia e' uno dei principali sostenitori del presidente Siriano ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 22 luglio 2022), di cui quattro bambini, sono stateda un attacco aereo russo nelle campagne di, nel nord della. Laa e' uno dei principali sostenitori del presidenteno ...

RaganaNicola : RT @scrivosempre: #Siria - Sette civili uccisi, tra cui cinque bambini (quattro appartenenti alla stessa famiglia) in un bombardamento russ… - ChiaraLiati : RT @scrivosempre: #Siria - Sette civili uccisi, tra cui cinque bambini (quattro appartenenti alla stessa famiglia) in un bombardamento russ… - GiorgiaGambino : RT @scrivosempre: #Siria - Sette civili uccisi, tra cui cinque bambini (quattro appartenenti alla stessa famiglia) in un bombardamento russ… - CircoloDiNoto : RT @scrivosempre: #Siria - Sette civili uccisi, tra cui cinque bambini (quattro appartenenti alla stessa famiglia) in un bombardamento russ… - rita68455390 : RT @scrivosempre: #Siria - Sette civili uccisi, tra cui cinque bambini (quattro appartenenti alla stessa famiglia) in un bombardamento russ… -

Siria, sette persone uccise negli attacchi russi su Idlib Sette persone, di cui quattro bambini, sono state uccise da un attacco aereo russo nelle campagne di Idlib, nel nord della Siria. La Russia e' uno dei principali sostenitori del presidente siriano ... Siria: raid aereo Israele vicino Damasco, 8 morti ...ha ucciso tre soldati e ne ha feriti altri sette", ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato. Secondo fonti citate dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, l'aviazione ... Agenzia ANSA Siria, sette persone uccise negli attacchi russi su Idlib Sette persone, di cui quattro bambini, sono state uccise da un attacco aereo russo nelle campagne di Idlib, nel nord della Siria. La Russia e' ... Siria, un'altra strage russa Bombardamento di un quartiere residenziale a Jisr al-Shughur, nord Ovest di Idlib: sette civili morti fra cui cinque bambini. Dall’inizio dell’anno, secondo Syrian Network for Human Rights, le vittime ... persone, di cui quattro bambini, sono state uccise da un attacco aereo russo nelle campagne di Idlib, nel nord della. La Russia e' uno dei principali sostenitori del presidente siriano ......ha ucciso tre soldati e ne ha feriti altri", ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato. Secondo fonti citate dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, l'aviazione ... Siria, sette persone uccise negli attacchi russi su Idlib - Mondo Sette persone, di cui quattro bambini, sono state uccise da un attacco aereo russo nelle campagne di Idlib, nel nord della Siria. La Russia e' ...Bombardamento di un quartiere residenziale a Jisr al-Shughur, nord Ovest di Idlib: sette civili morti fra cui cinque bambini. Dall’inizio dell’anno, secondo Syrian Network for Human Rights, le vittime ...