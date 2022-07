Serie A: De Ketelaere, la perla versatile ancora da lucidare che fa impazzire il Milan (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-18 11:38:21 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Carlo di Ketelaere non discuto non un minuto nella prima partita ufficiale del Bruges della nuova stagione 2022-23. In palio c’era il titolo della Supercoppa del Belgio, vinta dalla sua squadra contro il Gent. Era in panchina ed è uscito per riscaldarsi al 60° minuto, ricevendo una standing ovation dal suo hobby. un’ovazione che odora di addioperché tutto indica che Bruges non potrà più conservare la sua perla di 21 anni. De Ketelaere ha esordito con il Bruges il 25 settembre 2019 a soli 18 anni nel campionato belga e poco dopo lo ha fatto in Champions League, contro il PSG. E ha iniziato ad attirare l’attenzione di molti nelle ultime ‘Final Four’ della Nations League (ottobre 2021), quando, oltre a dimostrare le sue qualità, ha segnato ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-18 11:38:21 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Carlo dinon discuto non un minuto nella prima partita ufficiale del Bruges della nuova stagione 2022-23. In palio c’era il titolo della Supercoppa del Belgio, vinta dalla sua squadra contro il Gent. Era in panchina ed è uscito per riscaldarsi al 60° minuto, ricevendo una standing ovation dal suo hobby. un’ovazione che odora di addioperché tutto indica che Bruges non potrà più conservare la suadi 21 anni. Deha esordito con il Bruges il 25 settembre 2019 a soli 18 anni nel campionato belga e poco dopo lo ha fatto in Champions League, contro il PSG. E ha iniziato ad attirare l’attenzione di molti nelle ultime ‘Final Four’ della Nations League (ottobre 2021), quando, oltre a dimostrare le sue qualità, ha segnato ...

serie_a24 : #Milan, Gazzetta: “De Ketelaere si fa attendere, ma Maldini chiude l’affare” - andre85milan : RT @GianmarcoLotti: Il Milan e De Ketelaere sono sempre più vicini, sono vicinissimi, arrivano quasi a sfiorarsi per poi arrossire come le… - TuttoMercatoWeb : Il Club Brugge si aspetta oggi il rilancio per De Ketelaere: il Milan ha pronti 32 milioni di euro - LoChiamavanoFra : RT @Iron8292: Ma parliamo di cose serie per un attimo… De Ketelaere si scrive proprio così oppure è scritto in Cörsivo?? ???????? - Iron8292 : Ma parliamo di cose serie per un attimo… De Ketelaere si scrive proprio così oppure è scritto in Cörsivo?? ???????? -