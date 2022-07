Radu cancellato | ecco perché non ci sarà mai più un disastro così

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) Nel nuovo calcio bisogna risparmiare sul monte ingaggi, quindi le rose devono essere più corte. Nel frattempo, però, si moltiplicano gli impegni e le partite - e dal 2024, con i nuovi formati Uefa,ancora "peggio" -, quindi idealmente servirebbero rose più lunghe. Sono le due estremità di una corda sempre più tesa e le società sono in mezzo, in balia della contraddizione. Devono evitare che si spezzi, lavorando per un compromesso. Quale? Diminuire il numero di giocatori in rosa livellando però il valore dei titolari e delle riserve. Meno giocatori ma più forti. O meglio, più simili. Fissato il modulo di riferimento, condizione indispensabile per ottimizzare le risorse, si ragiona sul mercato in base al gioco delle coppie. Ne servono due per ruolo, il più possibile vicini per qualità e caratteristiche. Se aumentano le partite, diminuisce il tempo per allenarsi, ...