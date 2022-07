Perché tanto stupore per gli insulti a De Laurentiis in quel video? È la realtà di Napoli da anni (Di venerdì 22 luglio 2022) Da ieri sera tra i tifosi del Napoli circola un video. Aurelio De Laurentiis esce dal suo dentista al Rione Alto e incontra alcuni tifosi. La scena ovviamente viene ripresa con i telefonini. E si sentono in maniera nitida gli insulti al presidente del Napoli. Qualcuno prova a dire che si tratti di un fake, che le voci siano state aggiunte. Quale fake. Solo chi non ha vissuto a Napoli negli ultimi dieci anni può sostenerlo. Perché di questa triste vicenda quel che proprio non comprendiamo è lo stupore. Quegli insulti non hanno nulla di nuovo. Forse hanno colpito Perché si vede comunque un uomo di una certa età, provato da un intervento medico, che viene insultato in maniera rozza e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Da ieri sera tra i tifosi delcircola un. Aurelio Deesce dal suo dentista al Rione Alto e incontra alcuni tifosi. La scena ovviamente viene ripresa con i telefonini. E si sentono in maniera nitida glial presidente del. Qualcuno prova a dire che si tratti di un fake, che le voci siano state aggiunte. Quale fake. Solo chi non ha vissuto anegli ultimi diecipuò sostenerlo.di questa triste vicendache proprio non comprendiamo è lo. Queglinon hanno nulla di nuovo. Forse hanno colpitosi vede comunque un uomo di una certa età, provato da un intervento medico, che viene insultato in maniera rozza e ...

