Minacce di morte al sindaco di Sant'Antimo: "Vado avanti"

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Minacce di morte via social: il destinatario è il sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno, che ha denunciato tutto ai carabinieri. "L'avvertimento arriva da un profilo, che non sembra essere falso, e qualora fosse questo l'autore, sarebbe un giovane che mostra una ventina di anni. Bravata? Reazione alla stretta sui controlli voluta da me, dopo l'incontro con il Prefetto? Comunque un episodio da non sottovalutare", spiega. "Le offese e le minacce di morte che ho ricevuto stanotte sulla mia pagina social non fermeranno la mia azione amministrativa, anzi, confermano che la strada intrapresa è quella giusta e andremo avanti – commenta il primo cittadino -. Non ho esitato un secondo, la mia formazione giuridica ed il ruolo istituzionale ..."

