Manuel Bortuzzo accusato da una ragazza disabile: "Beato te che sei vip" (Di venerdì 22 luglio 2022) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è al centro di una bufera. La polemica nasce sui social dopo il concerto di Ultimo e il blocco di un utente su Instagram. Chi poteva mai immaginare che un concerto di Ultimo avrebbe portato con sé tante polemiche e strascichi? Protagonista della sventura è Manuel Bortuzzo. In queste ultime ore Manuel è al centro di un'altra bufera social. A scatenarla il putiferio una ragazza che, come lui, è affetta da una disabilità. Lei si chiama Chiara Maniero e gestisce la pagina Instagram VenetoAccesibility. La ragazza lancia pesanti accuse all'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il tema in questione è quello dell'inclusività nei confronti delle persone disabili. Tema, per altro, molto caro alla ragazza e che dovrebbe suscitare la comprensione dello ...

