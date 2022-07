LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro uomini in fuga, il gruppo controlla ad 1? (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Il vantaggio dei battistrada supera ora il minuto. C’è ottima collaborazione tra i quattro. 14.55 Appare molto in difficoltà Mads Pedersen in questo tratto di breve salita. Il danese sarebbe sulla carta uno dei favoriti si oggi, ma la gamba non sembra quella dei giorni migliori. 14.53 Tratto di saliscendi in questo punto del percorso. C’è forte vento sulla corsa, il gruppo è allungatissimo. 14.50 Continua il lavoro di Philippe Gilbert in testa al gruppo. 14.47 110 km al traguardo. Il vantaggio di Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Mikkel Honorè (QuickStep-AlphaVinyl), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e Taco Van der Hoorn si è stabilizzato ora sui 45”. 14.44 Già finita l’avventura di Barthe. Ripreso dal gruppo che ora è a ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58 Il vantaggio dei battistrada supera ora il minuto. C’è ottima collaborazione tra i. 14.55 Appare molto in difficoltà Mads Pedersen in questo tratto di breve salita. Il danese sarebbe sulla carta uno dei favoriti si, ma la gamba non sembra quella dei giorni migliori. 14.53 Tratto di saliscendi in questo punto del percorso. C’è forte vento sulla corsa, ilè allungatissimo. 14.50 Continua il lavoro di Philippe Gilbert in testa al. 14.47 110 km al traguardo. Il vantaggio di Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Mikkel Honorè (QuickStep-AlphaVinyl), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e Taco Van der Hoorn si è stabilizzato ora sui 45”. 14.44 Già finita l’avventura di Barthe. Ripreso dalche ora è a ...

