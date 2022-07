La minoranza più influente del paese sosteneva Draghi (Di venerdì 22 luglio 2022) Al direttore - Gli eventi degli ultimi giorni han tolto di mezzo tre persistenti equivoci. Il partito di Berlusconi, in combutta con la Lega, lavora per Putin contro gli interessi nazionali; il partito di Conte è una banda d’innafidabili avventurieri allo sbando; il Pd è un partito di mediocri funzionari capaci solo di (mal) gestire il potere che la sorte loro concede. Mario Draghi, con la sua pragmatica capacità di riformare metodicamente perseguendo un disegno di modernizzazione del paese, dava fastidio a tutti costoro oltre che, ovviamente, ai fascisti ed ai comunisti che, almeno, gli votavano contro dal giorno uno. Il suo abbandono lascia orfana una galassia di piccole organizzazioni politiche che proclamano di volerne raccogliere la bandiera: ottimo proposito che auspico si realizzi. Che Fare? Ovvero: chi, con che posizionamento e con che ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Al direttore - Gli eventi degli ultimi giorni han tolto di mezzo tre persistenti equivoci. Il partito di Berlusconi, in combutta con la Lega, lavora per Putin contro gli interessi nazionali; il partito di Conte è una banda d’innafidabili avventurieri allo sbando; il Pd è un partito di mediocri funzionari capaci solo di (mal) gestire il potere che la sorte loro concede. Mario, con la sua pragmatica capacità di riformare metodicamente perseguendo un disegno di modernizzazione del, dava fastidio a tutti costoro oltre che, ovviamente, ai fascisti ed ai comunisti che, almeno, gli votavano contro dal giorno uno. Il suo abbandono lascia orfana una galassia di piccole organizzazioni politiche che proclamano di volerne raccogliere la bandiera: ottimo proposito che auspico si realizzi. Che Fare? Ovvero: chi, con che posizionamento e con che ...

