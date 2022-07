Inter: Skriniar e Pirola rinnovano, incontro per Milenkovic, Demiral in prestito slegato da Pinamonti all'Atalanta (Di venerdì 22 luglio 2022) L'Inter resta alla finestra sul mercato dei difensori. Secondo il Corriere della Sera, i dirigenti nerazzurri hanno comunicato al PSG che... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) L'resta alla finestra sul mercato dei difensori. Secondo il Corriere della Sera, i dirigenti nerazzurri hanno comunicato al PSG che...

Gazzetta_it : Intervista a Nicola Berti: 'Inter, Skriniar non si tocca. E se esce un big vado sotto la sede a protestare...'… - SiavoushF : @marifcinter Siamo al 29 agosto, arriva un'offerta soddisfacente per Skriniar cosa succede? L'Inter compromette l… - cmdotcom : L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero - enr0301 : @GioC2392 Dai siamo seri l'Inter ha perso solo Perisic... probabilmente il migliore nella passata stagione ma ha mi… - morristhetop : RT @spondainter: Skriniar e la sua voglia di Inter! -