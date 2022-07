Hysaj, dopo Sarri se lo riprende Gattuso: è in contatto col Valencia (Di venerdì 22 luglio 2022) Due allenatori nel destino (diciamo così) di Elseid Hysaj. Il terzino destro albanese, titolare inamovibile del Napoli di Sarri che poi l’ha portato con sé alla Lazio, riscuote i favori di un altro allenatore, ovvero Gattuso. Che l’avrebbe richiesto al Valencia per puntellare la difesa. La notizia è rimbalzata fortemente da ambienti vicini al ragazzo e vicini alla Lazio, ed è stata riportata nella giornata di oggi da diversi quotidiani, tra cui l’edizione odierna di Repubblica. Il club spagnolo, che avrebbe fatto un primo sondaggio con la Lazio, sarebbe in contatto con gli agenti del calciatore per trovare un accordo. Lotito, per lasciarlo partire, chiede una cifra vicina ai cinque milioni di euro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Due allenatori nel destino (diciamo così) di Elseid. Il terzino destro albanese, titolare inamovibile del Napoli diche poi l’ha portato con sé alla Lazio, riscuote i favori di un altro allenatore, ovvero. Che l’avrebbe richiesto alper puntellare la difesa. La notizia è rimbalzata fortemente da ambienti vicini al ragazzo e vicini alla Lazio, ed è stata riportata nella giornata di oggi da diversi quotidiani, tra cui l’edizione odierna di Repubblica. Il club spagnolo, che avrebbe fatto un primo sondaggio con la Lazio, sarebbe incon gli agenti del calciatore per trovare un accordo. Lotito, per lasciarlo partire, chiede una cifra vicina ai cinque milioni di euro. L'articolo ilNapolista.

napolista : #Hysaj, dopo #Sarri se lo riprende #Gattuso: è in contatto col #Valencia Il club spagnolo ha fatto un primo sondag… - riccardo_mcm : @InsiderLazio C'è gente che ancora si ostiene a credere che dice cazzate? Da una settimana che parla dell'interessa… - RedGiorgio81 : @Enrico1306 Così, de botto senza senso!!!! Dopo Castillejo pure Hysaj... che grande allenatore Gattuso, avrei tanto… - alesco75 : RT @guychiappa: Altra opinione impopolare, dopo Mertens. Marcelo e Vecino (the new Hysaj) lasciamoli in Sud America, sono in totale contra… - marcocherubini : RT @guychiappa: Altra opinione impopolare, dopo Mertens. Marcelo e Vecino (the new Hysaj) lasciamoli in Sud America, sono in totale contra… -