Hunziker-Ramazzotti | cosa li ha riuniti e non è Aurora E lei si impegna con Angiolini

Leggi su dilei

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’estate di Michelleva a gonfie vele. Dopo un weekend romantico con il nuovo compagno Giovanni, e le vacanze con le figlie in barca, la conduttrice ha deciso di presentare il nuovo amore a. Intanto, per tenersi in forma, pratica il karate, disciplina che l’ha riavvicinata anche a Eros. Michelle e Eros: il segreto che li ha riavvicinati La rinata amicizia tra Michellee Erosè sotto gli occhi di tutti: da quando la ex coppia si è ripresentata insieme sul palco di Michelle Impossible, tra baci e ricordi, i due non si nascondono più. Nelle scorse settimane la conduttrice e la figlia maggiore,, sono persino comparse nel nuovo video musicale del cantautore romano, Ama. Eros ha poi ...