Hellas Verona, i convocati per l’amichevole con l’Hoffenheim (Di venerdì 22 luglio 2022) La lista dei convocati dall’Hellas Verona di Cioffi in vista dell’amichevole con l’Hoffenheim: manca Simeone, c’è Lazovic Il tecnico dell’Hellas Verona, Gabriele Cioffi ha convocato 27 giocatori per l’amichevole contro l’Hoffenheim. Tra i convocati c’è Lazovic, nonostante le voci di mercato con il Marsiglia. Manca invece Simeone, sempre più vicino al Napoli. Di seguito i convocati. PORTIERI: Berardi, Chiesa, Montipò.DIFENSORI: Amione, Ceccherini, Cetin, Coppola, Dawidowicz, Faraoni, Gunter, Magnani, Retsos, Terracciano.CENTROCAMPISTI: Barak, Cortinovis, Hongla, Ilic, Lazovic, Praszelik, Sulemana, Tameze, Veloso.ATTACCANTI: Bragantini, Djuric, Henry, Lasagna, Piccoli. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) La lista deidall’di Cioffi in vista delcon: manca Simeone, c’è Lazovic Il tecnico dell’, Gabriele Cioffi ha convocato 27 giocatori percontro. Tra ic’è Lazovic, nonostante le voci di mercato con il Marsiglia. Manca invece Simeone, sempre più vicino al Napoli. Di seguito i. PORTIERI: Berardi, Chiesa, Montipò.DIFENSORI: Amione, Ceccherini, Cetin, Coppola, Dawidowicz, Faraoni, Gunter, Magnani, Retsos, Terracciano.CENTROCAMPISTI: Barak, Cortinovis, Hongla, Ilic, Lazovic, Praszelik, Sulemana, Tameze, Veloso.ATTACCANTI: Bragantini, Djuric, Henry, Lasagna, Piccoli. L'articolo proviene da ...

