Governo, Zuppi: “È l’ora dei doveri e delle responsabilità” (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ l’ora dei doveri e delle responsabilità”, stop a “tatticismi incomprensibili e rischiosi”. Il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi “in questo momento così decisivo e pieno di rischi per l’Italia e l’Europa” rinnova “il forte appello alla responsabilità individuale e collettiva per affrontare la prossima scadenza elettorale”. “Mi sembra doveroso – scrive Zuppi in una nota – esprimere un sentito ringraziamento al presidente Draghi e a tutto il Governo da lui presieduto per lo sforzo di questi mesi così difficili e per il metodo di lavoro che lo ha distinto. Comporre visioni discordanti in un unico interesse unitario credo resti metodo indispensabile anche per il futuro. L’indispensabile interesse superiore impone ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’dei”, stop a “tatticismi incomprensibili e rischiosi”. Il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo“in questo momento così decisivo e pieno di rischi per l’Italia e l’Europa” rinnova “il forte appello allaindividuale e collettiva per affrontare la prossima scadenza elettorale”. “Mi sembra doveroso – scrivein una nota – esprimere un sentito ringraziamento al presidente Draghi e a tutto ilda lui presieduto per lo sforzo di questi mesi così difficili e per il metodo di lavoro che lo ha distinto. Comporre visioni discordanti in un unico interesse unitario credo resti metodo indispensabile anche per il futuro. L’indispensabile interesse superiore impone ...

