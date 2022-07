Dramma nel napoletano, Antonio muore a 25 anni per uno shock anafilattico (Di venerdì 22 luglio 2022) Tragedia a Cicciano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 25 anni è deceduto dopo essere stato punto al volto da un insetto. Come anticipa Fanpage, Antonio Piccolo è morto all’ospedale di Nola per uno shock anafilattico. Dramma a Cicciano, Antonio muore a 25 anni Il 25enne è stato soccorso intorno alle 15:30 tra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 luglio 2022) Tragedia a Cicciano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 25è deceduto dopo essere stato punto al volto da un insetto. Come anticipa Fanpage,Piccolo è morto all’ospedale di Nola per unoa Cicciano,a 25Il 25enne è stato soccorso intorno alle 15:30 tra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Primonumero : Dramma sfratti, altra pesante eredità del Covid: nel 2021 sono state 149 le famiglie messe alla porta… - Trentin0 : Tragedia nel Garda: turista inglese di 52 anni annega dopo aver messo in salvo il figlio. E' il terzo dramma in poc… - CristinaMolendi : @ottogattotto Siiiii Roby…nel dramma penso che almeno ci divertiremo ?????? - 22jctraveler : @Antonio280396 @SusannaGatto4 @mgzk24 @juveobsessed Che Paredes nel centrocampo della Juve sarebbe quello dai piedi… - umarells : IMPAGABILE Non so voi, ma io al 25 settembre non ci arrivo… nel senso che mi sono già rotto i coglioni ?? Direi che… -