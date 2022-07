Caso Cucchi, condannati due carabinieri per fals (Di venerdì 22 luglio 2022) o. La nuova svolta sul Caso di Stefano Cucchi, il geometra morto a Roma il 22 ottobre 2009, quando era sottoposto a custodia cautelare. Nel merito della sentenza della corte d’assise di appello di Roma nel processo d’appello bis per le accuse di falso, è stato condannato a tre anni e sei mesi il maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca dei fatti comandante della stazione Appia, e condannato a due anni e quattro mesi il carabiniere Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni fece riaprire le indagini sul Caso di Stefano Cucchi. La pronuncia arriva a poche ore dalla prescrizione che scatta alla mezzanotte di oggi 21 luglio. Il processo si è aperto il 4 luglio scorso dopo che la cassazione ad aprile aveva disposto un nuovo giudizio di secondo grado nel merito dell’udienza con cui era stata ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) o. La nuova svolta suldi Stefano, il geometra morto a Roma il 22 ottobre 2009, quando era sottoposto a custodia cautelare. Nel merito della sentenza della corte d’assise di appello di Roma nel processo d’appello bis per le accuse dio, è stato condannato a tre anni e sei mesi il maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca dei fatti comandante della stazione Appia, e condannato a due anni e quattro mesi il carabiniere Francesco Tedesco, il militare che con le sue dichiarazioni fece riaprire le indagini suldi Stefano. La pronuncia arriva a poche ore dalla prescrizione che scatta alla mezzanotte di oggi 21 luglio. Il processo si è aperto il 4 luglio scorso dopo che la cassazione ad aprile aveva disposto un nuovo giudizio di secondo grado nel merito dell’udienza con cui era stata ...

