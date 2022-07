Carlo Cracco svela un retroscena inedito sul suo lavoro: quello a cui nessuno pensa (Di venerdì 22 luglio 2022) ; cosa ha raccontato il famoso chef. Ben sei stelle Michelin nel corso della sua carriera: Carlo Cracco è un vero e proprio numero uno dell’ambito culinario. Chef, gastronomo e ormai personaggio televisivo di successo, nei mesi scorsi ha rivelato qualcosa di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 22 luglio 2022) ; cosa ha raccontato il famoso chef. Ben sei stelle Michelin nel corso della sua carriera:è un vero e proprio numero uno dell’ambito culinario. Chef, gastronomo e ormai personaggio televisivo di successo, nei mesi scorsi ha rivelato qualcosa di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IlContiAndrea : Carlo Cracco ha presentato la 2 stagione di #DinnerClub. Nel cast gli attori: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, M… - Noviolenzadonne : -'Rosso di sera...' -'Che sei metereologo tu che spandi scienza?' - 'Ci vuole più sale nella minestra: -'Che sei C… - quareidfacias : Il s3ss0 che mi fa da sempre Carlo Cracco miodio - saratwittacose : Che ridere raga, sono in prima classe. Mi hanno dato pure il menu per la cena con i piatti preparati da Carlo Cracc… - mmelestrange_ : Carlo Cracco, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferrilli sono il trio di cui avevamo bisogno anche in questa stagione #dinnerclub -